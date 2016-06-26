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    Клинсманн: «Сборная США сыграла прекрасно на Кубке Америки»

    Главный тренер сборной США Юрген Клинсманн после минимального поражения от Колумбии (0:1) оценил выступление своей команды на Кубке Америки.

    «Мои подопечные заслуживают уважения, ведь они показали достойную игру в бессмысленном матче за третье место. Несмотря на поражение сегодня, я считаю, что мы прекрасно провели турнир. Я похвалил футболистов в раздевалке.

    Было интересно наблюдать за прогрессом команды. Мы учились чему-то каждый день. Постоянно узнавали что-то новое друг о друге, о нашем коллективе», – отметил Клинсманн.

    Источник: ESPN

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    26.06.2016 08:44
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