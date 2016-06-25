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    «Ростов» не предоставил Бердыеву финансовых гарантий на новый сезон

    Руководство «Ростова» пока не предоставило главному тренеру Курбану Бердыеву финансовых гарантий на следующий сезон.

    Сообщается, что это обстоятельство вызвало недовольство Бердыева, и по этой причине он все еще не подписал новый контракт с ростовским клубом. По информации источника, будущее специалиста в «Ростове» остается неясным.

    Напомним, Бердыев является одним из предполагаемых кандидатов на пост главного тренера сборной России после ухода Леонида Слуцкого.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2016 19:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 июня 2016, 03:26

      Жаль, хотелось бы посмотреть на "Ростов" в ЛЧ именно под руководством Бердыева

      0
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    • ...
      Рейтинг: +124

      1cent 25 июня 2016, 19:33

      вася петушара, за базар не тянет

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      gambler35 25 июня 2016, 19:22

      Пока тренера сборной не назначат, никаких гарантий Ростов не получит.

      0
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