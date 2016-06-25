«Ростов» не предоставил Бердыеву финансовых гарантий на новый сезон

Руководство «Ростова» пока не предоставило главному тренеру Курбану Бердыеву финансовых гарантий на следующий сезон.

Сообщается, что это обстоятельство вызвало недовольство Бердыева, и по этой причине он все еще не подписал новый контракт с ростовским клубом. По информации источника, будущее специалиста в «Ростове» остается неясным.

Напомним, Бердыев является одним из предполагаемых кандидатов на пост главного тренера сборной России после ухода Леонида Слуцкого.