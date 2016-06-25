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  • Дебютанты Евро Уэльс и Северная Ирландия определят участника четвертьфинала

Дебютанты Евро Уэльс и Северная Ирландия определят участника четвертьфинала

25 июня 2016, 18:05
4

25 июня в рамках 1/8 финала Евро-2016 пройдет один из самых принципиальных матчей. Сегодня сыграют сборные Уэльса и Северной Ирландии, которые впервые в своей истории прошли в финальную часть Евро.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

Источник: Бомбардир.ру
Уэльс Северная Ирландия
Комментарии (4)
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swot1205
1466833967
битва
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Димон Алма-Ата
1466837201
Ну естественно Уэльс.
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Grelas
1466840007
Отдача на поле у Уэльса вызывает уважение, желаю им победы.
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woyser
1466840491
Уэльс - хорошая, симпатичная команда. Но в этом противостоянии будет упорная борьба. Футбольная фортуна здесь будет в растерянности))) желаю обоим сборным удачи и пусть победит футбол.
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