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    Навалка: «Левандовски справляется со своей работой, так что не надо сравнивать его с Роналду»

    Главный тренер сборной Польши Адам Навалка прокомментировал игру нападающего Роберта Левандовски, который не забил ни одного гола на групповом этапе Евро-2016, а также сравнения своего подопечного с Криштиану Роналду. Португалец не смог отличиться в первых двух матчах и стал объектом критики.

    «У нас нет никаких проблем с тем, что Роберт пока не забил. Он проделывает отличную командную работу. Мы – команда, где все отлично друг друга понимают и прекрасно знают, что самое важное – это благо команды.

    Левандовски прекрасно справляется со своей ролью, так что мне не нравятся эти сравнения с Роналду. Не хочу слышать об этом. Я счастлив, что у нас есть Левандовски», – сказал Навалка.

    Источник: Daily Mail

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    24.06.2016 22:36
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