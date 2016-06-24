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    Орлов: «Читал, что Мутко может вновь позвать Хиддинка. А почему именно Мутко?»

    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что выбором наставника для сборной России должен заниматься специальный тренерский совет.

    «Читал, что Мутко может вновь позвать Хиддинка. А почему именно Мутко? Кто должен выбирать тренера сборной? Наверное, должно быть какое-то сообщество тренеров. А потом уже президент РФС и исполком утвердить кандидатуру. Считаю, необходимо собрать тренерский совет – пусть они решат. Не политики должны выбирать наставника, а профессионалы», – сказал Орлов.

    Напомним, ранее сообщалось, что РФС может вновь пригласить на пост главного тренера сборной России Гуса Хиддинка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.06.2016 20:13
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 25 июня 2016, 06:36

      Мутко выскочка ни какой вон из рфс боран

      0
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      Рейтинг: +26

      Aлексей8$ 24 июня 2016, 22:20

      найти хорошего тренера для стада баранов очень трудно,но реально если не влазиют кому это надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      sergan113 24 июня 2016, 22:05

      Комментарий удален.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Кукуха 24 июня 2016, 21:57

      Не нужны нам мягкотелые тренера)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 24 июня 2016, 21:24

      Орлов по делу вновь говорит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 июня 2016, 21:11

      Что то разошелся Орлов, хотя все по делу. Но к сожалению у нас кругом все решают не профессионалы, а "свои", "кооператоры".

      4
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      ...
      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? > kykyi 24 июня 2016, 21:13

      По делу этот маразматик уже пожелал победы словакии. Его в пижаму и баиньки нахуй

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 июня 2016, 20:54

      Хватит здесь демократию разводить.Сказали Мутко,ты ответил-"Есть" и в строй

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? > андрей андреев 24 июня 2016, 21:10

      Не выёбывайся. Слуцкого на костёр сука. И этого еблана, как ты его там назвал..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? > 24 июня 2016, 21:14

      Это короче падаль,
      нихуя не решает.
      И смысла базарить
      здесь нет.
      Нужно яйца попарить,
      и к ним, в кабинет.

      -2
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      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? > 24 июня 2016, 21:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дядя Гена, не хотите ли вы нахуй уйти на пенсию, дабы народу мозг не ебать? Вот так вопрос должен стоять. Ебучие журналюги. Всему их учить.

      -4
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      Рейтинг: +651

      gunstilzit 24 июня 2016, 20:19

      Наверное, должно быть какое-то сообщество тренеров. А потом уже президент РФС и исполком утвердить кандидатуру.

      А они возьмут и не утвердят.И что делать,дядь Ген?

      2
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      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? > gunstilzit 24 июня 2016, 21:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хуёбщество тренеров. Слуцкий скотина жирная, я решил. Отдать его мне под прямую двойку в челюсть, насмерть нахуй. Чтобы мозг его ебаный пощекотали скуловые кости.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +26

      Aлексей8$ > Doyousmokeweed!? 24 июня 2016, 22:22

      смотрю решаеш прям

      2
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