Орлов: «Читал, что Мутко может вновь позвать Хиддинка. А почему именно Мутко?»

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Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что выбором наставника для сборной России должен заниматься специальный тренерский совет.
«Читал, что Мутко может вновь позвать Хиддинка. А почему именно Мутко? Кто должен выбирать тренера сборной? Наверное, должно быть какое-то сообщество тренеров. А потом уже президент РФС и исполком утвердить кандидатуру. Считаю, необходимо собрать тренерский совет – пусть они решат. Не политики должны выбирать наставника, а профессионалы», – сказал Орлов.
Напомним, ранее сообщалось, что РФС может вновь пригласить на пост главного тренера сборной России Гуса Хиддинка.