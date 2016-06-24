Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кейн: «Англия – одна из лучших команд турнира, а я чувствую себя свежим и опасным»

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн выразил уверенность в силе команды перед стадией плей-офф Евро-2016.

    «Думаю, во всех трех матчах мы играли хорошо. Англия – одна из лучших команд турнира. Мы уверены в себе и никого не боимся.

    Я чувствую себя на 100 процентов свежим, опасным и полностью готовым, так что если я выйду на поле, то сыграю на 110 процентов своих возможностей», – сказал Кейн.

    Напомним, сборная Англии в 1/8 финала Евро-2016 сыграет против команды Исландии.

    Источник: talkSPORT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2016 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 июня 2016, 11:28

      Он не в курсе что Исландия сыграет на 200% ))))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh 24 июня 2016, 22:05

      очень скромно! но Исландия очень плохой подарок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 24 июня 2016, 20:55

      Понты ни к чему хорошему не приводят - Исландия их обыграет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 24 июня 2016, 19:54

      опасный парень)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11