Кейн: «Англия – одна из лучших команд турнира, а я чувствую себя свежим и опасным»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн выразил уверенность в силе команды перед стадией плей-офф Евро-2016.

«Думаю, во всех трех матчах мы играли хорошо. Англия – одна из лучших команд турнира. Мы уверены в себе и никого не боимся.

Я чувствую себя на 100 процентов свежим, опасным и полностью готовым, так что если я выйду на поле, то сыграю на 110 процентов своих возможностей», – сказал Кейн.

Напомним, сборная Англии в 1/8 финала Евро-2016 сыграет против команды Исландии.