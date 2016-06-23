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    Бесчастных: «На Евро-2016 сборная России играла против лучших форвардов Европы и мира»

    Бывший форвард сборной России Владимир Бесчастных заявил, что на чемпионате Европы-2016 национальная команда противостояла нападающим, являющимся одними из сильнейших в европейском футболе. Также, по мнению специалиста, российские футболисты сыграли на своем максимальном уровне.

    «Это те футболисты, которые у нас есть, это наши лучшие игроки. Они сыграли, как могут. Если бы у нас был кто-то лучше них, то это был бы другой разговор. Команда попала под сильных нападающих – и пропустили. У нас были моменты, но мы играли против нападающих, которые являются одними из лучших в Европе и в мире. Конечно, было непросто.

    Заявление Слуцкого? Я думаю, что тут дело в эмоциях. Леониду Викторовичу надо дать время успокоиться, потому что все должны понимать, что не только болельщики недовольны. Все футболисты, тренеры недовольны и находятся в тяжелом психологическом состоянии. Надо время и сейчас не стоит размышлять на тему о том, кого бы выбрать на пост главного тренера национальной команды», – сказал Бесчастных.

    Источник: Р-Спорт

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    23.06.2016 15:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 июня 2016, 22:32

      А "серенькая" Исландия? А "мутная" Венгрия? А Северная Ирландия и Ирландия? Где ЗВЕЗДЫ в этих командах! Мужики на воле и желании пробились в 1/8, а наши на максимуме своих возможностей "простояли" на поле пиная мяч на своей половине и боясь взять инициативу на себя! Ведь если бы играли и проиграли, но играли бы с желанием и азартом, то никаких вопросов бы не было. А то, что все видели - это позорище и боязнь получить травму, так как потом контракт "накроется медным тазом". А новый контракт в топ-клубах даже уже Головину не нужен! Ему и в ЦСКА неплохо платят!

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 июня 2016, 22:00

      Ага, и ещё против лучшего в мире левого защитника играли, который из 5-го дивизиона Уэльса (или Англии, какая разница).

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 23 июня 2016, 18:44

      Вот посмотрим как эти форварды далеко зайдут!

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      Рейтинг: +272

      luke-c1 23 июня 2016, 17:42

      А соперники сборной России против худших)

      0
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      Рейтинг: +44

      Kareon 23 июня 2016, 16:41

      За то наши шутки шутили на тренировке

      0
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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 23 июня 2016, 16:39

      Поправлю, Сборная россии находилась на поле с этими как ты назвал ЛУЧШИМИ..

      0
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 23 июня 2016, 16:39

      Да мы бы в любой группе свой "подвиг" повторили!

      4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июня 2016, 16:12

      Бесчастных попросили пургу эту выдать в защиту Слуцкера?

      3
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