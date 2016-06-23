Бесчастных: «На Евро-2016 сборная России играла против лучших форвардов Европы и мира»

А "серенькая" Исландия? А "мутная" Венгрия? А Северная Ирландия и Ирландия? Где ЗВЕЗДЫ в этих командах! Мужики на воле и желании пробились в 1/8, а наши на максимуме своих возможностей "простояли" на поле пиная мяч на своей половине и боясь взять инициативу на себя! Ведь если бы играли и проиграли, но играли бы с желанием и азартом, то никаких вопросов бы не было. А то, что все видели - это позорище и боязнь получить травму, так как потом контракт "накроется медным тазом". А новый контракт в топ-клубах даже уже Головину не нужен! Ему и в ЦСКА неплохо платят!
Бывший форвард сборной России Владимир Бесчастных заявил, что на чемпионате Европы-2016 национальная команда противостояла нападающим, являющимся одними из сильнейших в европейском футболе. Также, по мнению специалиста, российские футболисты сыграли на своем максимальном уровне.
«Это те футболисты, которые у нас есть, это наши лучшие игроки. Они сыграли, как могут. Если бы у нас был кто-то лучше них, то это был бы другой разговор. Команда попала под сильных нападающих – и пропустили. У нас были моменты, но мы играли против нападающих, которые являются одними из лучших в Европе и в мире. Конечно, было непросто.
Заявление Слуцкого? Я думаю, что тут дело в эмоциях. Леониду Викторовичу надо дать время успокоиться, потому что все должны понимать, что не только болельщики недовольны. Все футболисты, тренеры недовольны и находятся в тяжелом психологическом состоянии. Надо время и сейчас не стоит размышлять на тему о том, кого бы выбрать на пост главного тренера национальной команды», – сказал Бесчастных.