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    Белоруков и «Динамо» заключили контракт на два года

    «Динамо» официально объявило о заключении соглашение с экс-защитником «Амкара» Дмитрием Белоруковым. Контракт 33-летнего игрока будет рассчитан до лета 2018-го года.

    Белоруков защищал цвета пермского клуба с 2005-го года, сыграв в красно-черной футболке более 250-ти матчей. В минувшем розыгрыше РФПЛ он принял участие в 18-ти поединках, отметившись одним забитым мячом.

    Источник: ФК «Динамо»

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    23.06.2016 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 июня 2016, 17:21

      игроков понабрали, теперь осталось за малым, создать из них команду.

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