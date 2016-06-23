Белоруков и «Динамо» заключили контракт на два года

«Динамо» официально объявило о заключении соглашение с экс-защитником «Амкара» Дмитрием Белоруковым. Контракт 33-летнего игрока будет рассчитан до лета 2018-го года.

Белоруков защищал цвета пермского клуба с 2005-го года, сыграв в красно-черной футболке более 250-ти матчей. В минувшем розыгрыше РФПЛ он принял участие в 18-ти поединках, отметившись одним забитым мячом.