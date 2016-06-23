Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ярмоленко болельщикам: «Извините, мы станем сильнее, и вы будете нами гордиться»

    Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко попросил прощения у болельщиков за выступление национальной команды на чемпионате Европы-2016, пообещав, что в будущем украинские игроки будут показывать лучшие результаты. Напомним, подопечные Михаила Фоменко заняли последнее место в группе С, не набрав ни одного очка и ни разу не поразив ворота соперников (Германия – 0:2, Северная Ирландия – 0:2, Польша – 0:1).

    «Извините, мы станем сильнее. Обещаю, вы будете нами гордиться, только поддерживайте и верьте до конца», – написал Ярмоленко на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.06.2016 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 23 июня 2016, 20:41

      Может депутатом будет - обещает и не выполняет никогда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 23 июня 2016, 17:41

      Вот это правильно. Не то что наши распиZдяи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 23 июня 2016, 17:23

      клоун

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 23 июня 2016, 16:33

      ......искренне и без пафоса!!!!....а теперь посмотрите инсты смолова, мамаева, дзюбы и прочих кривоногих ублюдков!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 23 июня 2016, 16:29

      Как только быдлом быть перестанешь и сборников по ногам лупить,тогда и станете сильнее.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 23 июня 2016, 16:08

      вот можно же вот так достойно себя вести, извиниться, а без всяких "ваши ожидания - это ваши проблемы" или "за что нам должно быть стыдно?"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 июня 2016, 15:18

      Извинился,пообещал.И почему то я ему верю.(без политики)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11