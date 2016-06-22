Беленов покинул «Кубань»

Вратарь «Кубани» Александр Беленов продолжит карьеру в одной из команд российской футбольной Премьер-лиги. Вратарь, пополнивший ряды желто-зеленых в июне 2011 года, покидает Краснодар спустя пять лет выступлений.

«Александр пожелал продолжить карьеру на уровне коллективов Премьер-лиги и обратился с соответствующей просьбой к руководству клуба, которое, в свою очередь, пошло навстречу игроку. Клуб и футболист расстаются в добрых отношениях, желают успеха друг другу и говорят не «прощай», а «до свидания». Двери «Кубани» остаются открыты для Беленова, и его всегда будут рады принять в команде и городе, ставших для футболиста вторым домом.

Футбольный клуб «Кубань» благодарит Александра Беленова за незабываемые матчи, проведенные в футболке главной команды Краснодарского края, и желает новых успехов и высот в спортивной карьере», – говорится в заявлении клуба.

Александр Беленов перешел в «Кубань» в конце июня 2011 года, за пять лет сыграв 164 матча в чемпионате и Кубке России, а также Лиге Европы и пропустив в них 184 мяча. Больше трети всех матчей в «Кубани» (56) Александр отыграл «на ноль». С 2011 по 2016 годы Беленов провел за желто-зеленых подряд 139 матчей в чемпионате России без замен. Это рекорд среди вратарей за всю историю проведения чемпионатов СССР и России.