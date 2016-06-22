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    Воронин: «Поломал бы руки Зинченко, если бы выступал в сборной Украины»

    Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин остался недоволен поведением полузащитника национальной команды Александра Зинченко на чемпионате Европы.

    «Я обалдел. Сколько ему лет? 19? Ясно. Человек в первый раз приехал в сборную, играет впервые на таком турнире. И при этом разводит руками, когда отдает передачу не тому? Если сам был бы в сборной, лично ему руки поломал бы.

    Да. В 19 лет, если он отдал передачу не тому, должен побежать и отобрать мяч. А не разводить руками. Это говорит об атмосфере в сборной. Если бы 10 лет назад такое изобразил на поле, мне бы Лужный голову проломил в раздевалке. И был бы прав. А сейчас он ходит, рассказывает, кому как играть? Ему надо рот закрыть и работать! Он первый раз приехал, ничего не добился, его никто не знает. Пусть докажет свою состоятельность вначале. Пока ничего сверхъестественного в его исполнении я что-то не увидел… Разве он забил?» – заявил Воронин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2016 10:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 июня 2016, 17:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      " мне бы Лужный голову проломил в раздевалке. И был бы прав"
      -А если бы трахнуть тебя захотел? Прав бы был? Раб ты и останешься рабом,

      -4
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 22 июня 2016, 15:00

      что-то Ворона раскаркалась ! нашел крайнего

      0
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      ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz > grand-igor 22 июня 2016, 15:59

      Воронин 100% прав. Эту ох...ую молодёжь пиз..ть надо.

      1
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      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > Bekkz 22 июня 2016, 17:55

      Ногами!!

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 22 июня 2016, 13:16

      ....кстати, зина не плохо отыграл эти пару игр....ну были ошибки, да.....а у кого их не было?....там вся команда 10 раз в секунду ошибалась, давайте теперь за это зине все лапы переломаем!!!....а то, что руками разводил и не бежал мяч отбирать, так это потому, что он в российском клубе играет, а там не принято косяки свои исправлять...токма руками разводить (посмотрите встречу со словаками, там пол матча наши только руками и разводили....разводилы х....вы!!!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 22 июня 2016, 12:33

      Ну ты блин ,Андрюха , даёшь... Мало того что с ногами у них проблема, так ты ещё им и руки поломать хочешь... Они ж инвалидами будут...

      4
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      Рейтинг: +17

      BvB09|Heja Bvb 22 июня 2016, 11:11

      Зинченко уже считает себя авторитетом в сборной, не думая сколько ему лет

      7
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 22 июня 2016, 10:57

      Полемика....

      -2
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      Рейтинг: +430

      andr2112 22 июня 2016, 10:57

      Как правильно сказал!!!!!

      5
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      Рейтинг: +5

      samara94 22 июня 2016, 10:31

      бы всегда мешает

      1
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      Рейтинг: +5

      adro 22 июня 2016, 10:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно он все давал, отыграл лучше всех, а если в сборной одни дубы то пусть учатся у молодого

      -12
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 22 июня 2016, 10:10

      Знает что говорить!

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