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    Астафьев, Малоян и Сабитов полетели на сбор «Мордовии» в Сербию

    «Мордовия» начала подготовку к предстоящему сезону в ФНЛ. Первый сбор саранская команда проведет в Белграде.

    Отметим, что на нем тренерский штаб во главе с Дмитрием Черышевым просмотрит ряд игроков. В частности, бывшего полузащитника «Тосно» Максима Астафьева и экс-футболистов «Спартака» Рената Сабитова и Артура Малояна.

    Источник: ФК «Мордовия»

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    21.06.2016 16:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 июня 2016, 15:18

      В Белграде летом тренироваться будет команда,во многом из-за просрочек по зарплате оказавшаяся в пердиве....Сейчас и на Колыме можно мячик катать,не говоря уж о солнечной Мордовии.

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