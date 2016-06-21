Астафьев, Малоян и Сабитов полетели на сбор «Мордовии» в Сербию

«Мордовия» начала подготовку к предстоящему сезону в ФНЛ. Первый сбор саранская команда проведет в Белграде.

Отметим, что на нем тренерский штаб во главе с Дмитрием Черышевым просмотрит ряд игроков. В частности, бывшего полузащитника «Тосно» Максима Астафьева и экс-футболистов «Спартака» Рената Сабитова и Артура Малояна.