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    Малафеев: «В подготовке к Евро, в тактике и по ходу матчей сборная России допустила очень много ошибок»

    Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнение о причинах неудачного выступления национальной команды на Евро-2016. Напомним, российская сборная не сумела преодолеть групповой этап.

    «Ошибок было допущено очень много: в подготовке к Евро, в тактике и по ходу матчей. Сейчас очень сложно о чем-то говорить, оправдывать тем более. Проблемы отчасти системные, связанные с подготовкой, мотивацией. Возможно, не хватило опыта игры на высоком уровне, участия футболистов в Лиге чемпионов, очень много нюансов, которые теперь дают о себе знать. Нужно очень скрупулезно подходить к этим моментам», – сказал Малафеев.

    Источник: ТАСС

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    21.06.2016 13:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 июня 2016, 20:14

      Слава, это ты очень мягко сказал.

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 21 июня 2016, 17:11

      ОЙ ВСЁ)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +105

      Forever CSKA 21 июня 2016, 15:37

      Первые две игры пели что нужно ставить в состав проверенных игроков а молодых убрать,после третьей игры начали говорить зачем поставили стариков и нужно было ставить молодёжь.Где логика непонятно.
      На мой взгляд учить футболистов играть должны были в детстве и в клубах где они играют но не как не тренер сборной.

      0
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 21 июня 2016, 14:02

      Первая ошибка- тренер. Ничего против Слуцкого, как тренера ЦСКА, не имею, но здесь другой уровень.

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