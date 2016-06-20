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    Бурлак: «Хочу доказать всем окружающим свою состоятельность»

    Защитник «Рубина» Тарас Бурлак, выступавший в прошедшем сезоне чемпионата России на правах аренды в «Крыльях Советов», поделился ожиданиями от нового сезона.

    «Провел хороший, я считаю, сезон в Самаре, отыграв от звонка до звонка во всех матчах, кроме игр с «Рубином». Настрой очень хороший. Хочется доказать самому себе и всем окружающим свою состоятельность в «Рубине», что на меня здесь могут рассчитывать.

    Естественно, здесь все будет по-новому, новый тренерский штаб, иностранный тренер, новые эмоции. Я работал с иностранными специалистами и в «Локомотиве» — это и Билич, и Коусейру, в Самаре с Веркаутереном. Проблем не было, были интересные тренировки, поэтому впечатления от работы очень хорошие. И знакомых в команде очень много.

    С интересом следил за «Рубином» в прошлом сезоне, команда на стадии перестроения, заняла не то место, которое заслуживает. Все это нужно оставить в прошлом и с новыми силами приступать к работе», – сказал Бурлак.

    Источник: ФК «Рубин»

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    20.06.2016 15:38
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