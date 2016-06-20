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    Мюллер: «Не беспокоюсь по поводу отсутствия голов на Евро-2016»

    Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер в преддверии матча третьего тура группового этапа Евро-2016 с Северной Ирландией ответил на критику свой адрес.

    «Конечно же, я не совсем доволен тем, как шли дела. Но я также думаю, что играл не настолько плохо, насколько считают некоторые.

    Атакующих игроков часто судят только по голам, а не по всем действиям, полезным для команды. Я не сильно беспокоюсь, что пока не забивал на Евро. Гораздо сильнее меня волнует, что мы как команда создаем пока немного моментов.

    К критике надо прислушиваться, но я не могу согласиться, что у нас пока ничего не получается. Северная Ирландия будет сосредоточена на обороне вне зависимости от счета. Те, кто меня хорошо знает, в курсе, что я согласился бы на любую, даже не самую убедительную победу, и принялся бы ждать следующего матча», – сказал Мюллер.

    Источник: УЕФА

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    20.06.2016 12:07
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