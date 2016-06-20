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Кержаков полетел на первый тренировочный сбор «Зенита»

20 июня 2016, 08:46
13

Футболисты «Зенита» отправились на первый тренировочный сбор в Австрию. Всего Мирча Луческу вызвал 30 футболистов.

вратари: Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Максим Рудаков, Александр Васютин;

защитники: Александр Анюков, Дмитрий Богаев, Луиш Нету, Вукашин Йованович, Илья Зуев, Эсекиэль Гарай, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

полузащитники: Евгений Чернов, Хави Гарсия, Павел Могилевец, Александр Рязанцев, Вячеслав Зинков, Юрий Бавин, Маурисиу, Алексей Евсеев, Никита Саламатов, Сергей Иванов;

нападающие: Максимилиан Проничев, Алексей Гасилин, Павел Киреенко, Дмитрий Кириллов, Александр Кержаков, Рамиль Шейдаев, Павел Долгов, Лука Джорджевич.

В Австрии петербуржцы проведут четыре контрольных матча,а первый из них пройдет 26 июня.

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Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Луческу Мирча
Комментарии (13)
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Garrincha58
1466403201
Витсель уйдет Халк уйдет Гарай просится уйти а с кем играть с Кержом да Юсуповым да еще не загорами возвращение Файзулина который один в один Юсупов и ко всему прочему тренер аксакал
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Zeff
1466403771
Удачи Александру!
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Den Bull
1466404640
Давно пора!
Ответить
iuda
1466404781
Будет молодых гонять, которых Будулай не догонит
Ответить
Савелий Суворов
1466406349
Видать Зенитовский водонос простудился, взяли Сашку, а чё он, хуже что ли?
Ответить
andr2112
1466406413
Луческу поступил правильно!!! И это ещё раз доказывает, что Зенит с тренером не прогадал!!!
Ответить
aziz96
1466407291
КержаковЫ полетели на сбор Зенита правильнее будет)
Ответить
арейская
1466409932
Ну вот и ладненько, удачи Александру!
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sidul1
1466410173
удачи Александр!
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neveldomha
1466411533
Хотелось бы услышать мнение Жеванилду Вийаровича по этому поводу
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