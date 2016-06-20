Кержаков полетел на первый тренировочный сбор «Зенита»

Футболисты «Зенита» отправились на первый тренировочный сбор в Австрию. Всего Мирча Луческу вызвал 30 футболистов.



вратари: Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Максим Рудаков, Александр Васютин;



защитники: Александр Анюков, Дмитрий Богаев, Луиш Нету, Вукашин Йованович, Илья Зуев, Эсекиэль Гарай, Доменико Кришито, Юрий Жирков;



полузащитники: Евгений Чернов, Хави Гарсия, Павел Могилевец, Александр Рязанцев, Вячеслав Зинков, Юрий Бавин, Маурисиу, Алексей Евсеев, Никита Саламатов, Сергей Иванов;



нападающие: Максимилиан Проничев, Алексей Гасилин, Павел Киреенко, Дмитрий Кириллов, Александр Кержаков, Рамиль Шейдаев, Павел Долгов, Лука Джорджевич.

В Австрии петербуржцы проведут четыре контрольных матча,а первый из них пройдет 26 июня.

Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов