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    Ротань: «Где-то внутри кипит все»

    Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань считает, что причиной поражения команды в игре Евро-2016 с Северной Ирландией (0:2) стал настрой футболистов. Напомним, что украинцы проиграли оба матча на турнире и досрочно лишились шансов на выход из группы.

    «Даже не хочется говорить о причинах, не я должен их разбирать. Это сделают журналисты, тренерский состав. Я игрок, и я должен принимать эту неудачу вместе с командой, я ее часть. Может, какой-то вывод я для себя сделаю, но позже, потому что сейчас время очень горячее, эмоциональное, где-то внутри кипит все... Матч с Северной Ирландией – это шок, потому что никто такого, конечно, не ожидал. Я лично думал, что мы как минимум один забьем, все рассчитывали на победу. Северная Ирландия, наверное, отдала все свои силы, показала все свои умения, билась за результат. У нас, к сожалению, это не получилось. Быть может, матч с Германией сыграл с нами злую шутку. Мы провели хорошую игру, имели возможности забить и подумали, что с Северной Ирландией нам будет намного легче. Но, как показывает этот чемпионат Европы, никакая команда не собирается просто так отдавать очки, все бьются за каждый участок поля», – заявил он.

    Источник: УЕФА

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    20.06.2016 07:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70

      макс438 20 июня 2016, 09:37

      Во мне кипит все когда какой-то х.. во всю пиз..., как сделать так, что бы стать таким гавном, как он обычным, приличным, без проблем в жизни личной ЗАИБИТЛС

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 20 июня 2016, 07:56

      Да, - это pas bon!

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