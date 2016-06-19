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    Гамшик: «Мое будущее связано с «Наполи»

    Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик заявил, что не собирается покидать «Наполи» в летнее трансферное окно.

    «С «Наполи» меня связывает еще два года контракта, мое будущее — здесь. Мы будем играть в Лиге чемпионов и хотим добиться чего-то значимого. Клуб следует по правильному пути и становится сильнее, ставя перед собой все более и более серьезные задачи. Конечно, не все зависит от меня, но я не думаю об уходе. И клуб, насколько мне известно, тоже не собирается меня продавать», – сказал Гамшик.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    19.06.2016 15:50
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