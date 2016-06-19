Ротань: «Украине не стоит разбирать поражение от Северной Ирландии, это недоразумение»

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань выразил мнение, что команде нужно забыть неудачу в матче с Северной Ирландией (0:2) и не вспоминать о ней. Напомним, что украинцы, потерпев два поражения на групповом этапе Евро-2016, уже не имеют шансов выйти в плей-офф турнира.

«Есть такие моменты, которые нужно разбирать, а есть такие, которые не стоит. Я думаю, матч с Северной Ирландией не нужно разбирать – его нужно побыстрее забыть. Это ужас. Наверное, одно на одно все «наскочило». Грубо говоря, недоразумение.

Чтобы получить хоть маленькое удовлетворение, нужно победить сборную Польши – чтобы, знаете, подсластить пилюлю… Чтобы все немного сгладить», – заявил Ротань.