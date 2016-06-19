Радимов: «Эфиры на «Матч ТВ» – это жесткач!»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказал мнение по поводу работы телеэкспертом «Матч ТВ» по ходу чемпионата Европы-2016.

«В 1996 году, перейдя из ЦСКА в испанскую «Сарагосу», на одной из первых тренировок поймал себя на мысли: «Хрен ли ты тут делаешь?» И первое желание было купить билет и срочно вернуться на Родину! После первого эфира в парижской студии «Матч ТВ» было абсолютно тоже самое! Пффф... Ну, скажу вам, друзья, эфиры на «Матч ТВ» – это жесткач! Но какой прекрасный опыт! Свобода самовыражения и честность! И это объединяет их с футболом! Со временем ты понимаешь, что ко всему можно привыкнуть, более того, получать огромное удовольствие от того, что делаешь – тем более, когда тебя окружают позитивные люди, с отличным чувством юмора и настоящие профессионалы! И да, здесь, как в футболе, команда – это не только игроки и тренер, но и целый штат людей, работающих на успех!

Спасибо тем, кто был со мной в кадре (соведущим – о какое слово я теперь знаю) но еще большее спасибо тем, кто делает невидимую работу за картинкой! Редакторы, режиссеры, операторы, продюсеры, администраторы, гримeры, звукорежиссеры, осветители! Вы – крутые! В общем, спасибо Матч-ТВ за ещe один урок командной игры, урок честности и урок свободы! И спасибо Тине Канделаки за приглашение на эти эфиры! И уж если на то пошло – ребятам премию после окончания Евро-2016 за отличную работу!» – сообщил Радимов.