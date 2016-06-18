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    Ротань: «Нужно иметь характер, уметь проигрывать»

    Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, как команда готовится к заключительному матчу Евро-2016 со сборной Польши. Напомним, что проиграв две игры украинцы лишились возможности выйти из группы и игра с поляками никакой турнирной интриги для них не несет.

    «Нужно иметь характер, уметь проигрывать, так что в последнем матче нам нужно сыграть за свою честь и за честь страны. К сожалению, он ничего не решает, но нам он важен.

    Команда хотела выиграть во всех матчах, но это футбол. Есть победители и есть проигравшие. К сожалению, мы проигравшие.

    Есть разочарование, что не вышли из группы. Понимаю болельщиков, но нужно смотреть вперед», — сказал футболист в интервью порталу «Динамомания».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2016 06:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 июня 2016, 10:13

      Проигрывать вы научились! И что?

      1
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      Рейтинг: +108

      Axidan 18 июня 2016, 09:36

      пустой трёп. вы уже сыграли за свою честь и честь страны.

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 18 июня 2016, 08:59

      Как можно сыграть за честь страны, когда первой у второй попросту нет?

      2
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