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    «Динамо» еще не определилось с будущим Денисова и Погребняка

    Председатель совета директоров московского «Динамо» Владимир Проничев рассказал о будущем игроков бело-голубых в новом сезоне.

    «С каждым игроком будем обсуждать будущее индивидуально, в том числе с легионерами. Будем исходить из того, что футболист должен быть заряжен на результат. Сейчас начинается тренировочный сбор, где тренер будет проводить беседы со всеми игроками. Поэтому категорично ничего не могу сказать по поводу будущего Погребняка и Денисова в клубе», – заявил Проничев.

    Источник: ТАСС

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    17.06.2016 16:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +43

      SERGEI.S71 22 июня 2016, 22:23

      Пашу в "ГазМяс", там его точно ждут!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 18 июня 2016, 20:38

      А че думать пусть отробатывают а так что команду в дивизион пониже и в кусты ?????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Lb40 17 июня 2016, 18:21

      Вчера досматривали матч Динамо-М с Беломорцем,3 лига.
      Там очень ждут этих ребят.

      -1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 июня 2016, 16:37

      Гнать

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 16:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А вы не торопитесь. Лет пять принимайте решение, куда вам спешить.
      Соплежуи динамовские. Странно, что этот клуб назвали "Динамо" -- а не "Тормоза".

      -4
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