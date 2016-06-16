Ярмоленко: «Лично мне очень стыдно. Не знаю, как возвращаться домой»

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2016 против Северной Ирландии (0:2).

«Лично мне очень стыдно – я не знаю, как возвращаться домой. Едешь на чемпионат Европы с желанием насладиться футболом, а получаешь там два мяча, тут два мяча…

Я считаю, что коллектив у нас есть. Просто элементарно не знаем, что делать с такой обороной. Выходим – и как будто бьемся в стенку. Я посмотрел: у нас владение – 65%. Но толку от этого? Мы не знаем, за счет чего взломать такую эшелонированную оборону», – сказал Ярмоленко.