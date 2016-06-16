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    Ярмоленко: «Лично мне очень стыдно. Не знаю, как возвращаться домой»

    Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2016 против Северной Ирландии (0:2).

    «Лично мне очень стыдно – я не знаю, как возвращаться домой. Едешь на чемпионат Европы с желанием насладиться футболом, а получаешь там два мяча, тут два мяча…

    Я считаю, что коллектив у нас есть. Просто элементарно не знаем, что делать с такой обороной. Выходим – и как будто бьемся в стенку. Я посмотрел: у нас владение – 65%. Но толку от этого? Мы не знаем, за счет чего взломать такую эшелонированную оборону», – сказал Ярмоленко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.06.2016 23:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +13

      burbon2002 17 июня 2016, 14:12

      mozgami, a esli ix net ,ostavaites vo Francii na stroike rabotat

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 17 июня 2016, 12:42

      Дома вас ждет прием у Пети, а далее застенки СБУ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 17 июня 2016, 09:12

      Не ссы в муку, не писай в рюмку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 17 июня 2016, 07:16

      оставайтесь)

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 17 июня 2016, 02:19

      да как всегда скажите что Россия виновата во всём

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      CheKubana 17 июня 2016, 01:45

      Все равно не заплатят, вот и приуныл че то

      1
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 17 июня 2016, 00:29

      Ярмола, не ссы! У поляков выиграете 5-1, героями вернётесь! А через недельку в Крым отдыхать вместе с нашими ребятами поедете!...С ув.

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 июня 2016, 00:07

      А ещё в Англию собрался... Одна дорога, по проторенной Милевского...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 16 июня 2016, 23:43

      Как как... Каком...приедите и салом с горилкой нажретесь и опять будете прессе о своём величестве петь и что из за Путина вас выкинули с евро

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