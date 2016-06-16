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    Украина – Северная Ирландия. Все голы

    В матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Северной Ирландии обыграла Украину со счетом 2:0. Представляем вашему вниманию забитые мячи этой встречи.

    0:1 – Маколи, 49

    0:2 – МакГинн, 90

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2016 20:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13

      kirl2008 16 июня 2016, 23:37

      И плевать на политику и то что между нами разожгли,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      kirl2008 16 июня 2016, 23:37

      Вы бились братья!!1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 16 июня 2016, 22:36

      То самое чувство, когда обделались не только мы

      0
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 16 июня 2016, 22:36

      Как это ни печально, но Украине скорее всего уже точно паковать чемоданы. У нас же хоть малейший шанс, но имеется, но Уэльс будет биться насмерть

      2
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      Рейтинг: -8

      halk1981 16 июня 2016, 22:09

      ((((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 16 июня 2016, 22:02

      Путин виноват,однозначно ! Савченко вернулась из России и стала разваливать Раду. Теперь Селезнёв ,по возвращению .разваливает сборную ХА-ХА !

      4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 16 июня 2016, 20:52

      Нарезал круги вокруг ничьей, а поставил все же На... ой, виноват... В Украину.
      Но так оно даже как-то веселей получилось - респект С.Ирландии!
      З.Ы.Кстати, большой североирландский привет меренкову евгению викторовичу, большому любителю заочно сравнивать силы сборных некогда дружественных стран! ;-)

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