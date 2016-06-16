Украина – Северная Ирландия. Все голы

И плевать на политику и то что между нами разожгли,
В матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Северной Ирландии обыграла Украину со счетом 2:0. Представляем вашему вниманию забитые мячи этой встречи.
0:1 – Маколи, 49
0:2 – МакГинн, 90
В матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Северной Ирландии обыграла Украину со счетом 2:0. Представляем вашему вниманию забитые мячи этой встречи.
0:1 – Маколи, 49
0:2 – МакГинн, 90
И плевать на политику и то что между нами разожгли,
Вы бились братья!!1
То самое чувство, когда обделались не только мы
Как это ни печально, но Украине скорее всего уже точно паковать чемоданы. У нас же хоть малейший шанс, но имеется, но Уэльс будет биться насмерть
((((
Путин виноват,однозначно ! Савченко вернулась из России и стала разваливать Раду. Теперь Селезнёв ,по возвращению .разваливает сборную ХА-ХА !
Нарезал круги вокруг ничьей, а поставил все же На... ой, виноват... В Украину.
Но так оно даже как-то веселей получилось - респект С.Ирландии!
З.Ы.Кстати, большой североирландский привет меренкову евгению викторовичу, большому любителю заочно сравнивать силы сборных некогда дружественных стран! ;-)