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    Темников: «В «Динамо» позвали после стыковых матчей»

    Защитник Иван Темников прокомментировал подписание контракта с московским «Динамо».

    «После второй стыковой встречи со мной связался Роман Орещук, занимающий сейчас пост спортивного директора бело-голубых, и предложил такой вариант с «Динамо». Был ли шанс остаться в Томске? Вроде бы я был в планах на продление контракта, но мне в итоге так ничего и не предложили. Хотя сейчас представители «Томи» говорят, что не потянули мои запросы. Повторюсь – никакого предложения не было», – заявил Темников в интервью корреспонденту «Бомбардира» Ивану Адаменко.

    Полностью интервью Ивана Темникова можно найти здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2016 12:34
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