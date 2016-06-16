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    Сборные Украины и Северной Ирландии поспорят за первые очки на Евро-2016

    16 июня свой второй матч на чемпионате Европы-2016 проведут сборные Украины и Северной Ирландии. Обе команды провалились в первом туре, уступив Германии и Польше соответственно.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2016 18:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 16 июня 2016, 20:37

      Бандерлоги -вперед ........домой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Djazzz 16 июня 2016, 20:31

      самая сильная нация на планете хоть один гол забьет на евро? или это для слабаков?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 16 июня 2016, 20:09

      Нам вчера забили хохлы кричали ура, сегодня уроды, что не кричите?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Димон Алма-Ата 16 июня 2016, 20:18

      Так сегодня еще не 20 июня. Тогда они наверняка будут кричать ура и, возможно, не один раз. Ну а сегодня им еще полчаса играть. Играют они все же получше наших, и вполне могут ход матча переломить.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Димон Алма-Ата 16 июня 2016, 20:20

      не могут изо рта достать присосались...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 16 июня 2016, 20:08

      дрючат неудачников

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -25

      Топс 16 июня 2016, 19:43

      Украина давит

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > Топс 16 июня 2016, 20:04

      На жалость?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 16 июня 2016, 18:59

      Хохлы, желаю чтобы вас жёстко, этак по-ирландски, поимели !!! Пятов, переходи в тверскую "Волгу", я тебе комнату сдам, возле стадиона!

      6
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      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Дон Посей 16 июня 2016, 20:19

      !!!!! с каждым словом согласен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Поклонник Реала 16 июня 2016, 18:21

      украина побольше шансов имеет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 16 июня 2016, 13:59

      Уха-ха! Битва слабейших, они то хоть в футбол играть будут?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 июня 2016, 10:55

      желаю победы сев. ирландии в этом матче.. они заслужили.. а скованная политическими подоплеками сборная ,пусть отправляется домой

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Novograd 16 июня 2016, 13:54

      почему админ позволяет высказываться свободно этому пи...ру несуществующей страны?

      3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > 84aivengo 16 июня 2016, 20:18

      пусть поговорит. его вчера на майдане по полной от...и его туда посылал и еще одного такого же видать им понравилось . а Сев. Ирландия даст Бог отымеет желтеньких сегодня. чтобы не радовались чужому несчастью...

      1
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > 84aivengo 16 июня 2016, 20:25

      А потому что админ работает на хозяев, и если вы думаете, что настоящие хозяева этого сайта россияне, то вы неправы.

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