Льорис: «Главное, что побеждаем»

Вратарь сборной Франции Уго Льорис доволен результатом, который демонстрирует его команда на Евро-2016. Напомним, что французы обыграли Румынию (2:1) и Албанию (2:0), забив победные мячи на последних минутах.

«Самое главное, что мы набрали шесть очков. В целом, нам нужно играть активнее и быстрее, потому что действовать так же в плей-офф будет слишком рискованно. Впрочем, главное, что мы продолжаем побеждать и полностью выкладываемся на поле. Хочу поблагодарить зрителей — они тоже играют немаловажную роль в наших успехах», — сказал капитан команды.