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    Льорис: «Главное, что побеждаем»

    Вратарь сборной Франции Уго Льорис доволен результатом, который демонстрирует его команда на Евро-2016. Напомним, что французы обыграли Румынию (2:1) и Албанию (2:0), забив победные мячи на последних минутах.

    «Самое главное, что мы набрали шесть очков. В целом, нам нужно играть активнее и быстрее, потому что действовать так же в плей-офф будет слишком рискованно. Впрочем, главное, что мы продолжаем побеждать и полностью выкладываемся на поле. Хочу поблагодарить зрителей — они тоже играют немаловажную роль в наших успехах», — сказал капитан команды.

    Источник: FourFourTwo

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    16.06.2016 08:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 16 июня 2016, 09:22

      И не поспоришь ведь! Игра так себе, но главное конечный результат..

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