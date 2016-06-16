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  • Ибрагимовича включили в предварительный состав сборной Швеции на ОИ-2016

Ибрагимовича включили в предварительный состав сборной Швеции на ОИ-2016

16 июня 2016, 07:26
1

Нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича включили в предварительный состав сборной на Олимпиаду, которая этим летом пройдет в Рио-де-Жанейро.

К слову, сам швед еще не дал согласия на участие в турнире. Он заявил, что подождет с принятием окончательного решения до окончания Евро-2016.

По информации СМИ, после европейского первенства Ибрагимович официально станет игроком «Манчестер Юнайтед». При таком раскладе планам шведа поехать на ОИ может помешать решение наставника «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Источник: BBC
Европа Швеция Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (1)
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hmelarj
1466056015
правильно.надо привлекать зрителей.
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