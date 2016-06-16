Ибрагимовича включили в предварительный состав сборной Швеции на ОИ-2016

Нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича включили в предварительный состав сборной на Олимпиаду, которая этим летом пройдет в Рио-де-Жанейро.



К слову, сам швед еще не дал согласия на участие в турнире. Он заявил, что подождет с принятием окончательного решения до окончания Евро-2016.

По информации СМИ, после европейского первенства Ибрагимович официально станет игроком «Манчестер Юнайтед». При таком раскладе планам шведа поехать на ОИ может помешать решение наставника «красных дьяволов» Жозе Моуринью.