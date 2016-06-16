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    Де Бьязи: «Албания может обыграть Румынию и выйти в плей-офф»

    Главный тренер сборной Албании Джанни Де Бьязи подвел итог матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Франции (0:2). Перед последней игрой с Румынией на счету албанцев нет ни одного очка.

    «Мы можем обыграть Румынию и выйти в плей-офф. Если мы забьем те голы, которые не удалось забить в предыдущих матчах, то получим необходимые для выхода из группы очки. Мы показали, что являемся приличной командой, которая играет в хороший футбол.

    Когда я зашел в раздевалку, все сидели, понурив головы, но я сказал игрокам не унывать и гордиться тем, как мы играли против очень хорошей команды. Мы действительно доставили Франции проблемы этим вечером», – сказал Де Бьязи.

    Источник: УЕФА

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    16.06.2016 01:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16

      pokaifu1212 16 июня 2016, 02:16

      А он знает, что Албания уже никаким образом не сможет выйти в плей-офф? Ибо у Швейцарии, которая идет 2-я уже 4 очка, а осталась 1 игра.

      -3
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      Рейтинг: +53

      moloko plus > pokaifu1212 16 июня 2016, 02:28

      А вы знаете, что третья команда тоже может выйти? Третьими-то албанцы еще могут стать.

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > pokaifu1212 16 июня 2016, 08:11

      Джанни, в отличии от вас,с правилами знаком))))

      0
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB > moloko plus 16 июня 2016, 15:31

      Судя по упорным матчам с третьего места с четырьмя очками не все выйдут,а с тремя и подавно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +88

      Marvianu > ZhenjaSAB 16 июня 2016, 17:06

      по сути у третьего места максимум очков 5. так что 4 и 3 еще могут пройти

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