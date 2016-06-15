«Динамо» отдаст Ионова в годичную аренду

В Краснодар его,пусть наигрывают треугольник Смолов-Мамаев-Ионов,и для сборной пользы будет.
Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что Алексей Ионов захотел остаться в Премьер-лиге. У футболиста есть несколько вариантов трудоустрйоства.
«По Зобнину пока точно сказать ничего не могу. Ионов захотел остаться в Премьер-лиге. Мы ведем переговоры с несколькими клубами. Договоримся – отдадим его в аренду на год», – заявил Орещук.
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— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 15 июня 2016 г.