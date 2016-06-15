Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Динамо» отдаст Ионова в годичную аренду

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что Алексей Ионов захотел остаться в Премьер-лиге. У футболиста есть несколько вариантов трудоустрйоства.

    «По Зобнину пока точно сказать ничего не могу. Ионов захотел остаться в Премьер-лиге. Мы ведем переговоры с несколькими клубами. Договоримся – отдадим его в аренду на год», – заявил Орещук.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2016 15:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 16 июня 2016, 12:41

      В Краснодар его,пусть наигрывают треугольник Смолов-Мамаев-Ионов,и для сборной пользы будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 15 июня 2016, 18:26

      Динамо это просто пожар в борделе во время наводнения.

      Уму непостижимо, каким местом они там у себя в Динаме думают.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11