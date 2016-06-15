«Динамо» отдаст Ионова в годичную аренду

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что Алексей Ионов захотел остаться в Премьер-лиге. У футболиста есть несколько вариантов трудоустрйоства.

«По Зобнину пока точно сказать ничего не могу. Ионов захотел остаться в Премьер-лиге. Мы ведем переговоры с несколькими клубами. Договоримся – отдадим его в аренду на год», – заявил Орещук.