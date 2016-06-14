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    Руководство РФС встретится с болельщиками во Франции

    Во вторник, 14 июня, вице-президент РФС Сергей Прядкин и генеральный секретарь организации Александр Алаев проведут во Франции встречу с российскими болельщиками. Руководство РФС еще раз обратится к нашим поклонникам футбола с призывом соблюдать правила поведения на стадионах и в общественных местах Франции.

    На встрече вновь будет подчеркнуто, что для сборной России очень важно иметь поддержку так называемого двенадцатого игрока, ведь вклад болельщиков в успех команды является поистине огромным.

    «В то же самое время РФС демонстрирует категорическую нетерпимось ко всем видам правонарушений среди болельщиков. Хулиганские выходки, расизм, а также все виды проявления дискриминации необходимо исключить в полной мере. Борьба в духе честной игры должна разворачиваться на поле исключительно между двумя соперничающими командами!

    В футболе, который многими справедливо называется праздником, не может быть место насилию и неуважительному отношению друг к другу!» – говорится в заявлении пресс-службы федерации.

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: РФС

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    14.06.2016 09:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +483

      headdevil 14 июня 2016, 13:04

      Быдлогопникам ума не хватит понять. А нормальным болелам и так все ясно.

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      Рейтинг: +496

      firs04 14 июня 2016, 10:18

      Зачем, похвастаться у кого кастет мощнее!
      Это быдло ничего даже и слушать не будут. Мне очень печально, что из-за этих недолюдей страдают другие

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