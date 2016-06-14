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    Агент: «От «Кубани» ни ответа, ни привета. Завтра в 12:00 Петреску даст пресс-конференцию»

    Агент румынского специалиста Дана Петреску Николай Пырнэу рассказал о переговорах с «Кубанью».

    – Мы изложили «Кубани» свои условия, на которых готовы заключить контракт. Клуб собирался нам ответить в 22.00. Но ни ответа, ни привета.

    – Ваши действия?

    – Завтра в 12.00 Дан Петреску собирает в Краснодаре пресс-конференцию.

    – Чтобы объяснить, почему не подписал контракт с клубом?

    – Так пока вопрос не стоит. Может быть, завтра еще что-то изменится. Дан хочет объяснить ситуацию болельщикам, которые его встречали в аэропорту, журналистам, тем, кто его любит и хочет видеть в команде.

    – Какое у него сейчас состояние?

    – Он удивлен…

    – Странным поведением руководства «Кубани"?

    – Странным? Хм... Скажем так, вчера в аэропорту его не встретил ни один из руководителей «Кубани». Ни один. Человек расторг контракт с китайским клубом, договорился с «Кубанью», прилетел в Россию, а тут его никто не встретил из потенциальных работодателей…

    – Получается, его не особо хотели здесь видеть.

    – Не знаю… Но сначала договорились об одном, потом у «Кубани» появились другие условия. Почему? Все меняется каждый час. Сегодня мы еще раз встречались с руководителями «Кубани», а после этого нам никто так и не позвонил. Понимаете, мы даже не дождались ответа.

    – Правда, что «Кубань» заплатит неустойку китайскому клубу, если не подпишет контракт с Даном?

    – Это не так. С китайским клубом контракт расторгнут, никаких вопросов у сторон нет.

    – Но ведь Дан, получается, остался без работы по вине «Кубани"?

    – Пока окончательного решения все-таки нет. Но ситуация очень странная…

    – «Кубани» ничего не грозит, если она не подпишет контракт с Даном?

    – Между Петреску и «Кубанью» подписано предварительное соглашение. Посмотрим, что будет дальше. Все-таки ждем хоть какого-то ответа от клуба. Давайте дождемся завтра, – сказал Пырнэу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2016 01:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 14 июня 2016, 10:21

      Да, в Кубани полная жопа, но ниче прорвемся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Dizzel79 14 июня 2016, 08:58

      да уж....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 14 июня 2016, 08:42

      В прошлый раз Петреску кинул Кубань, в этот раз - наоборот.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 14 июня 2016, 08:36

      Кубань никому не нужна.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 14 июня 2016, 08:30

      Желаю кубани быстрее развалиться и прекратить свое существование. так дела вести нельзя,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 июня 2016, 07:34

      Это лицо Кубани, кто за этим стоит...

      4
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 14 июня 2016, 06:42

      В "Кубани" заправляют моральные уроды и ушлепки. После истории с Виктором Гончаренко никто правильных выводов не сделал. Будет продолжаться так дальше, клуб сгинет во второй лиге.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 14 июня 2016, 05:24

      пока некогда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 14 июня 2016, 04:34

      да некогда руководству они на европу уехали

      0
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 14 июня 2016, 03:28

      Кубань как всегда жгёт!
      Хорошо, что теперь в пердиве.

      0
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