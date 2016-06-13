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    «Кубань» может отказаться от Петреску из-за высоких требований по зарплате

    Переговоры между «Кубанью» и Даном Петреску могут затянуться. По информации источника, стороны не могут прийти к общему знаменателю по поводу зарплаты специалиста и его тренерского штаба.

    Сообщается, что наставник желает получать полтора миллиона евро в год, а заработок каждого из его четырех помощников должен составлять по 120 тысяч. Руководство желто-зеленых в настоящее время не в состоянии удовлетворить подобные требования Петреску.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.06.2016 17:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 13 июня 2016, 20:45

      Как будто своих специалистов нет,которые наверняка не хуже румына и которому не надо зарплату в валюте платить!

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      Рейтинг: +55

      нейтралитет2 13 июня 2016, 19:40

      КАК??????????????

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      Рейтинг: +217

      Salamоn 13 июня 2016, 18:26

      Взяли бы другого,хулио педреску то брать,1 раз помог,убрали потом,на один сезон чтоли нужен?

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      Рейтинг: +217

      Salamоn > Salamоn 13 июня 2016, 18:26

      Да бабосы распилить

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