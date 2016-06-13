«Кубань» может отказаться от Петреску из-за высоких требований по зарплате

Переговоры между «Кубанью» и Даном Петреску могут затянуться. По информации источника, стороны не могут прийти к общему знаменателю по поводу зарплаты специалиста и его тренерского штаба.

Сообщается, что наставник желает получать полтора миллиона евро в год, а заработок каждого из его четырех помощников должен составлять по 120 тысяч. Руководство желто-зеленых в настоящее время не в состоянии удовлетворить подобные требования Петреску.