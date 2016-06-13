Лев: «Мы доминировали над Украиной во втором тайме»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат матча против Украины (2:0).

«Это была очень интенсивная физическая игра. В первом тайме нам пришлось побегать, было много моментов, когда мы теряли мяч и должны были отражать контратаки соперника. Во втором тайме мы уже исправили это, хорошо контролировали мяч, и уже нашему сопернику пришлось много бегать. Мы доминировали после перерыва. Но надо сказать, это было не так просто на фоне такой хорошей обороны, которую продемонстрировала сборная Украины.

Рад, что Швайнштайгер смог вернуться после стольких травм и усилий, потраченных на восстановление. А Нойер – лучший вратарь в мире, я постоянно говорю ему об этом. Для меня не так важно, кто носит капитанскую повязку. У нас несколько лидеров, и Нойер – один из них.



Матч с Польшей станет ключевым, потому что обе команды победили в первом матче и результат личной встречи определит расклад сил в группе», – заявил Лев.

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