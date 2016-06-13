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Лев: «Мы доминировали над Украиной во втором тайме»

13 июня 2016, 01:48
7

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат матча против Украины (2:0).

«Это была очень интенсивная физическая игра. В первом тайме нам пришлось побегать, было много моментов, когда мы теряли мяч и должны были отражать контратаки соперника. Во втором тайме мы уже исправили это, хорошо контролировали мяч, и уже нашему сопернику пришлось много бегать. Мы доминировали после перерыва. Но надо сказать, это было не так просто на фоне такой хорошей обороны, которую продемонстрировала сборная Украины.

Рад, что Швайнштайгер смог вернуться после стольких травм и усилий, потраченных на восстановление. А Нойер – лучший вратарь в мире, я постоянно говорю ему об этом. Для меня не так важно, кто носит капитанскую повязку. У нас несколько лидеров, и Нойер – один из них.

Матч с Польшей станет ключевым, потому что обе команды победили в первом матче и результат личной встречи определит расклад сил в группе», – заявил Лев.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Германия Украина Лев Йоахим
Комментарии (7)
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RealArsenal
1465780806
Ну а что, немцы одни из фаворитов этого ЧЕ. Ничего удивительного.
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солмон
1465788316
Немцы опять чемпионы
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Димон Алма-Ата
1465789125
Лев такое выражение подобрал *доминировали над Украиной* из уст немца совсем не прилично звучит.
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stream15
1465793942
Германия была на порядок лучше украины.
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Lexa_Lexa
1465795244
В конце первого тайма украинцы их возили
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Schmitt
1465804682
Нормально немцы сыграли
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