Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пятов: «Всегда хорошо играем с топ-командами, но проигрываем»

    Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал результат матча против Германии (0:2).

    «Обидно. Мы всегда с такими топ-командами хорошо играем, но проигрываем. Игра забывается, а результат остается. По моментам мы создали не меньше Германии.

    Главное был забить. Если бы сделали это, то переломили бы игру. Сначала игры поняли, что можно показывать свои сильные стороны на контратаках. Это прибавило сил, но все равно забить не получилось», – заявил Пятов в эфире «Матч ТВ».

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.06.2016 00:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11