Во Франции запретили продажу алкоголя в дни матчей Евро-2016

В городах Франции, где проходят матчи Евро-2016, будет запрещена продажа алкоголя. Запрет касается мест около стадиона и фан-зон.

«Я сообщил руководству городов о решении о запрете. Алкоголь не будут продавать в дни матчей и дни работы фан-зон. Эта касается всех общественных мест и магазинов», – сообщил министр МВД Франции Бернар Казнев в комментарии 20minutes.fr.

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