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    Во Франции запретили продажу алкоголя в дни матчей Евро-2016

    В городах Франции, где проходят матчи Евро-2016, будет запрещена продажа алкоголя. Запрет касается мест около стадиона и фан-зон.

    «Я сообщил руководству городов о решении о запрете. Алкоголь не будут продавать в дни матчей и дни работы фан-зон. Эта касается всех общественных мест и магазинов», – сообщил министр МВД Франции Бернар Казнев в комментарии 20minutes.fr.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2016 20:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +362

      sargassov 13 июня 2016, 08:53

      В трезвом состоянии у нашего болельщика удары сильнее и точнее, а реакция на английское хамство будет еще быстрее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      SSC 13 июня 2016, 00:08

      То есть каждый день)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 12 июня 2016, 23:22

      Продажу алкоголя запретить невозможно. Проверено в СССР и США, результата нет. и во Франции дельцы уже наверное нашлись.

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 12 июня 2016, 20:49

      Это очевидное нарушение демократических свобод.

      Люди имеют право в свободном мире - свободно пить.
      ---------
      А так - во Франции получился гнилой тоталитаризм.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 июня 2016, 20:41

      Его запрещать на весь месяц надо было. И в стеклянной таре особенно.

      1
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