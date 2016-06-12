Касильяс: «Завершу карьеру тогда, когда это сделает Буффон»

Может быть и так только вот Буффон остался на том же уровне что и лет 6-7 (как по мне так он номер 1 в мире) назад, а вот Кас стал гораздо слабее...
Голкипер «Порту» Икер Касильяс заявил, что завершит футбольную карьеру тогда, когда это сделает вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.
«Завершу карьеру футболиста, когда это сделает Буффон. Он недавно подписал с «Ювентусом» новый контракт, и это делает меня счастливым, ведь это значит, что я тоже буду продолжать играть. Когда мы закончим с футболом, то устроим матч, в котором сыграют его и мои друзья», – сказал Касильяс.
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