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    Касильяс: «Завершу карьеру тогда, когда это сделает Буффон»

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс заявил, что завершит футбольную карьеру тогда, когда это сделает вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

    «Завершу карьеру футболиста, когда это сделает Буффон. Он недавно подписал с «Ювентусом» новый контракт, и это делает меня счастливым, ведь это значит, что я тоже буду продолжать играть. Когда мы закончим с футболом, то устроим матч, в котором сыграют его и мои друзья», – сказал Касильяс.

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    Источник: Goal.com

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    12.06.2016 12:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 12 июня 2016, 13:05

      Может быть и так только вот Буффон остался на том же уровне что и лет 6-7 (как по мне так он номер 1 в мире) назад, а вот Кас стал гораздо слабее...

      9
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      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > АртурZaСМ 12 июня 2016, 13:15

      Точно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 > АртурZaСМ 12 июня 2016, 13:30

      Именно поэтому он и говорит, когда Буффон закончит карьеру, а не наоборот.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > leonard1984 12 июня 2016, 18:39

      Он это говорит с таким подтекстом будто бы он до сих пор ровня Буффону... хотя сам не осознает , что с его нынешней игрой в пору заканчивать с футболом...

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