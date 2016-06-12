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    «Манчестер Юнайтед» намерен купить за 100 милионов Верратти

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Руководство английского клуба планирует приобрести 23-летнего футболиста в летнее трансферное окно и готово заплатить за него около 100 миллионов евро.

    Также сообщается, что «МЮ» собирается предложить хавбеку сборной Италии зарплату в 8,5 миллиона за сезон.

    В прошедшем сезоне чемпионата Франции Верратти провел 18 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока составляет 40 миллионов.

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    Источник: Football Italia

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    12.06.2016 11:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 13 июня 2016, 19:41

      не надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 июня 2016, 13:09

      в манчестере решили из себя реал строить что ли

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 12 июня 2016, 12:19

      Мауринью заставит МЮ денежки выложить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 12 июня 2016, 12:12

      очередная чушь, лишь бы что написать..МЮ клуб с историей , он не может быть бедным и хватит называть гранды мешками, это бизнес , где деньги играют важную , одну из решающих ролей..

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Devil56 12 июня 2016, 12:11

      100млн за Верратти? ясно

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Devil56 12 июня 2016, 12:22

      Ты сам то понял, что написал ?

      -3
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      Рейтинг: +50

      roskaz 12 июня 2016, 12:08

      МЮ не мешок а мешочищщщще)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > roskaz 12 июня 2016, 13:19

      И это говорит болельщик Членси..... ахаахаха

      -2
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