Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Навалка: «Сборная Польши приехала на Евро с большими надеждами»

    Главный тренер сборной Польши Адам Навалка дал понять, что его подопечные готовы к первому матчу группового этапа чемпионата Европы с командой Северной Ирландии.

    «Команда заметно прогрессирует, и мы приехали во Францию с большими надеждами. Однако это футбол, произойти может все что угодно. И все же верю в команду. Мы уже показывали, что можем проводить сложные матчи на хорошем уровне.

    Мы ждем напряженной игры. Соперник силен как команда, но не хочу вдаваться в детали. Могу только заверить, что мы на 100 процентов готовы к этому испытанию.

    Президент Футбольной федерации Польши Бонек как-то сказал нам, что не стоит слишком много брать на себя. Поэтому мы решили не выигрывать два последних товарищеских матча», – сказал Навалка.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2016 09:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11