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    Переход Ибрагимовича в «МЮ» может быть сорван из-за его желания сыграть на Олимпиаде

    Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович хочет принять участие в Олимпийских играх-2016, и по этой причине его ожидаемый трансфер в «Манчестер Юнайтед» находится под угрозой.

    Олимпийский футбольный турнир пройдет с 4-го по 20-е августа, и участие в этих соревнованиях сделает невозможной предсезонную подготовку Ибрагимовича в «МЮ». Кроме того, в этом случае швед не сможет поехать с клубом в коммерческое турне в Китай и сыграть в первом туре АПЛ, который стартует 13 августа.

    Напомним, по правилам олимпийского футбольного турнира, каждая сборная может включить в состав трех игроков старше 23 лет, и главный тренер шведской команды Хакан Эриксон намерен взять на турнир Ибрагимовича.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    12.06.2016 06:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +49

      30регион 12 июня 2016, 15:33

      Ёбнулся на старости лет играть с пацанятами!!!!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 июня 2016, 13:04

      Бабла и славы Ибра уже хапнул, теперь просто куражится.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      baltica 12 июня 2016, 11:11

      Как захочет Златан, так и будет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 12 июня 2016, 11:00

      не думаю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Финт 12 июня 2016, 10:42

      Хочет человек напоследок тряхнуть стариной Олимпиада отличный шанс,тем более он в отличной форме! молодец!

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 12 июня 2016, 10:42

      ну раз так, то шпоры возьмут шведа даже при участии в Олимпиаде :)

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 12 июня 2016, 10:05

      Олимпиада или многомиллионный контракт? конечно ему надо бабла еще наварить перед пенсией. и так выиграл всё что смог. а тут не факт

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 12 июня 2016, 08:33

      Мне вообще похеру на него, я вчера собаку под 160 сбил бл@!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +358

      Финт > Mr Abdullaev 12 июня 2016, 10:43

      Это просто супер нужная информация,про собаку (

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Mr Abdullaev 12 июня 2016, 13:02

      Сочувствую и тебе и собаке.

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 12 июня 2016, 08:33

      так то да

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      Рейтинг: +5

      Игорь-КЭМЗ 12 июня 2016, 08:14

      Да и не нужен он

      -1
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