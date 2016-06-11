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    «Ювентус» огласил свои требования «Реалу» по Погба

    «Ювентус» старается всеми путями сохранить в команде полузащитника Поля Погба.

    Как сообщает источник, есть только один вариант, при котором итальянцы согласятся продать своего лидера. Помимо предложенных «Реалом« 120 миллионов евро, они потребовали у «сливочных» хавбека сборной Германии Тони Крооса.

    Ранее сообщалось, что испанцы предложили Погба 5-летний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год.

    Источник: Marca

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    11.06.2016 08:30
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 13 июня 2016, 20:33

      Раздули цену за этого деревянного. Если эта сделка состоится....... Тогда вывод один ПЕРЕС или как там его ДОЛБОЕБА КУСОК

      0
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      Рейтинг: +11

      NOVA 11 июня 2016, 21:17

      ну-ну... во-первых макс 80 лямов. во-вторых уй вам а не Тони!!!

      0
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 11 июня 2016, 18:09

      Если так то Юве ты в горе будешь

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 11 июня 2016, 16:09

      Ха-ха, вот это был бы развод

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 11 июня 2016, 14:25

      Очень не хотелось бы чтобы Поль уходил, но если именно такая сделка, то уверен что так будет лучше для любимого Ювентуса.

      3
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 11 июня 2016, 14:14

      Совсем что ли рухнули там? Какие 120 млн.? Ещё и Кроса? А вот здесь я не сдержусь - ебанулись что ли?

      1
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 11 июня 2016, 13:42

      Я обожаю поля , но за такие бабки надо продавать,форца юве

      1
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      Рейтинг: +201

      falanor 11 июня 2016, 12:33

      120 миллионов Модрича и Наваса. и еще Рамоса. как бы она играл он и чистых 80 лямов не стоит не то что 120 + кроос. есть куча еще отличных игроков на его позиции. надеюсь Перес выключит режим "рекламный трансфер" и включит голову ибо еще куча вариантов вместо него. + нам нужен нападающий и еще 2 защитника. один в замену карвахалю (Данило не тащит) , другой про запас на замену Арбелоа который ушел и Начо к-ый нулевой. вот и все. 120 лямов на то все вполне хватит

      2
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 11 июня 2016, 12:28

      А не слипнется?

      -1
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      Рейтинг: +803

      jet andy 11 июня 2016, 11:22

      Скорей бы продали. А то уже надоела эпопея с этим Погба.

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