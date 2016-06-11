«Ювентус» огласил свои требования «Реалу» по Погба

«Ювентус» старается всеми путями сохранить в команде полузащитника Поля Погба.

Как сообщает источник, есть только один вариант, при котором итальянцы согласятся продать своего лидера. Помимо предложенных «Реалом« 120 миллионов евро, они потребовали у «сливочных» хавбека сборной Германии Тони Крооса.

Ранее сообщалось, что испанцы предложили Погба 5-летний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год.