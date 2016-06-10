Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Ребята в сборной играют не ради денег, а ради страны и своих амбиций»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко уверен, что премиальные не имеют большого значения для игроков сборной России на Евро-2016.

    «Вопрос премиальных совсем не главный в сборной. Ребята играют не ради денег, а ради страны и своих амбиций. Сегодня атмосфера и отношения в команде несколько другие. Поверьте мне, вопросов о деньгах или премиальных сейчас в команде вообще не звучит», – сказал Мутко.

    По мнению чиновника, выступление сборной на Евро важно с точки зрения подготовки к ЧМ-2018.

    «Для нас крайне важно, чтобы наши ребята прошли такой турнир, как чемпионат Европы, в преддверии домашнего чемпионата мира. Я всегда говорил, что главное — попасть в финальную часть и сыграть тут три игры. А радикальным экспертам нашим хотелось бы передать привет из Марселя».

    Кроме того, Мутко поделился своим мнением об уровне соперников России по группе.

    «У нас некоторые специалисты говорят заранее: «Уж как не выйти из такой группы?» Мы видели, как некоторые специалисты не могли обыграть сборную Албании. Сейчас мировой футбол вырос, каждая страна может подготовить три–четыре игрока высокого класса.

    Кто бы мог подумать, что в сборной Ирана мог вырасти такой игрок, как Сердар Азмун, а он забивает чуть ли не в каждом матче чемпионата России».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2016 23:35
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +160

      Игорь В 11 июня 2016, 08:16

      Или он не понимает, или тоже..... ради страны ..... брешет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 11 июня 2016, 07:49

      Ну-ну!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 июня 2016, 07:29

      Сказочник.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 11 июня 2016, 02:21

      "Я всегда говорил, что главное — попасть в финальную часть и сыграть тут три игры."
      понятно, вот и какие тут амбиции...... три игры и домой..... печалька.... а раньше всегда говорили постараться пройти как можно дальше....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 11 июня 2016, 01:47

      Очень хотелось бы в это поверить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 11 июня 2016, 01:32

      Ну откажитесь от всех примиальных и сыграйте как можете, потенциал есть, все дело в сумме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 11 июня 2016, 01:06

      Сборной нет, но Вы держитесь! Всего доброго и хорошего настроения!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Kostas_2011 11 июня 2016, 02:02

      Ура,товарищи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 июня 2016, 00:30

      Пиз..т, как Троцкий, у кого там амбиции остались, у Березуцких, Котофеева, Кокоши ???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Альтер 11 июня 2016, 00:14

      ну раз премиальные не главное, пусть отменят. ребята ведь за нас стараются!(в казино и барах)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6614

      maior-60 11 июня 2016, 00:11

      Свежо питание, да серется с трудом.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11