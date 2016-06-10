В «Манчестер Юнайтед» заинтересовались Мхитаряном

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян заинтересовал скаутскую службу «Манчестер Юнайтед». 27-летний игрок сборной Армении уже входит список трансферных интересов «Арсенала», «Ливерпуля» и «Ювентуса».

Немецкий клуб готов расстаться с игроком за сумму в 25 миллионов фунтов. Сам футболист не идет на продление контракта, что дает ему шанс покинуть команду через год в качестве свободного агента.

В прошедшем сезоне Мхитарян стал лучшим игроком Бундеслиги по версии игроков с результатом в 11 мячей и 18 голевых передач, которые он смог оформить в 31 игре.