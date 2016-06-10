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    В «Манчестер Юнайтед» заинтересовались Мхитаряном

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян заинтересовал скаутскую службу «Манчестер Юнайтед». 27-летний игрок сборной Армении уже входит список трансферных интересов «Арсенала», «Ливерпуля» и «Ювентуса».

    Немецкий клуб готов расстаться с игроком за сумму в 25 миллионов фунтов. Сам футболист не идет на продление контракта, что дает ему шанс покинуть команду через год в качестве свободного агента.

    В прошедшем сезоне Мхитарян стал лучшим игроком Бундеслиги по версии игроков с результатом в 11 мячей и 18 голевых передач, которые он смог оформить в 31 игре.

    Источник: Daily Mail

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    10.06.2016 08:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +806

      тигрик 10 июня 2016, 12:56

      Молоч Хено...в МЮ было бы прикольно ему...первый арминин в МЮ...даже трудно представить такое...думаю если первый то точно уж на ближайшие десятилетия последний; )

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      Рейтинг: +571

      levon_man > тигрик 10 июня 2016, 13:44

      Ну за ним идет настоящая охота. Но еще не вечер. Настоящие трансферы начнутся после чемпионата.

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