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    Гусев: «Россия сыграет с Францией в четвертьфинале Евро-2016»

    Известный футбольный комментатор Виктор Гусев поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате Европы во Франции.

    – Травмы лидеров и блеклая игра в товарищеских матчах веру в нашу сборную подточили?

    – Ситуация очень сложная, но, думаю, выйдем из группы со второго места.

    – Да вы оптимист.

    – А мне неинтересно уезжать с другим прогнозом! Дальше по сетке, скорее всего, нас ждет Австрия, которую обыграем. В четвертьфинале встретимся с Францией, и вот здесь рассчитывать на победу уже будет трудно.

    – Не считая России – каким командам на Евро-2016 симпатизируете?

    – Нравится чемпионат Англии, так что за сборной этой страны всегда слежу внимательно. С теплотой отношусь к хорватам. Любопытно понаблюдать за бельгийцами, где россыпь ярких футболистов, и французами, которые в кои-веки собрали могучий состав.

    – Они и фавориты?

    – Пожалуй. Вместе с Германией, Англией и Бельгией. Думаю, золото возьмет кто-то из этой четверки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2016 18:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -22

      Foot OL 15 июня 2016, 09:40

      Согласен. Потом побеждает Францию и выходим в полуфинал. У него в фифе16 так и вышло ;)

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 11 июня 2016, 06:57

      когда Гусев комментирует матч сборной России, почти всегда проигрыш((((

      0
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      Рейтинг: +67

      Lenine 10 июня 2016, 15:06

      То есть: Франция - лидер группы А обыгрывает щислифчика с третьего места в 1/8, а Россия заняв 2-е место обыгрывает Австрию (которую в отборах выиграть не смогла). Что-то Витёк нафантазировал конечно, но не скажу, что такая ситуация невозможна.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 июня 2016, 03:08

      Вот так вот, а иначе, однако его оптимизму можно только позавидовать

      0
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      Рейтинг: +2339

      CSKA471 10 июня 2016, 00:34

      А Испания?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 июня 2016, 21:27

      мы австрию ни разу не обыгрывали

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 июня 2016, 21:00

      витёк, прогнозист ты хилячий, но спец по попаданию пальцем в ...опу

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 9 июня 2016, 19:37

      Бельгию все переоценивают.

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      Рейтинг: +17

      DMITRY26 9 июня 2016, 19:18

      Не авторитет, может только каркать.

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