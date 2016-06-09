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    Владимир Габулов: «Тревога появилась после ухода Кокорина и Жиркова»

    Голкипер Владимир Габулов, который покинул «Динамо» после вылета в ФНЛ, рассказал о переломном моменте, повлиявшем на команду.

    – Помните момент, когда в душе впервые появилась тревога: возможно, команде предстоит бороться даже за выживание?

    – На зимних сборах. Когда ушли Кокорин и Жирков.

    – Это некий переломный момент?

    – Лично для меня – да. Я, конечно же, все равно не опускал руки, старался, выкладывался, но внутри себя понимал, что без двух таких мастеров высокого уровня нашей команде придется очень тяжело, если не получится найти равноценную замену.

    – Ходят разговоры, что Кокорин и Жирков были готовы остаться в «Динамо» до конца сезона и в «Зенит» зимой особо не рвались.

    – Я и с Сашей, и Юрой близко общался и общаюсь по-прежнему. И такое желание с их стороны действительно присутствовало.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2016 06:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 июня 2016, 10:06

      писец, почти еще пол сезона впереди было, а они уже лапки повесили.
      Половину старперов разогнать и из команды и из управления.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 10:00

      Слова "Кокорин и Жирков были готовы остаться в «Динамо» до конца сезона и в «Зенит» зимой особо не рвались" -- говорят о том, что клуб Динамо вовсе и не удерживал своих ведущих футболистов. Наоборот, руководство Динамо обрадовалось тем нескольким смешным грошам, что выручило за срочный уход в Зенит футболистов, которые и Зениту-то особо срочно нужны не были.

      Знаете, этот поступок руководителей Динамо напоминает тех чутких животных, которые заранее имеют информацию что корабль неминуемо утонет - и пользуются этим своим знанием, чтобы получить личное преимущество, пока окружающие лохи верят что кораблю ещё плавать и плавать.

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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 9 июня 2016, 08:21

      Ну что ж, теперь с чистого листа. Самое главное, чтобы костяк команды сохранился

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