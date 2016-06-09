Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дунга: «Коутиньо провел выдающийся матч»

    Главный тренер сборной Бразилии Дунга остался доволен результатом матча со сборной Гаити, особенно отметив игру Филиппе Коутиньо, отметившегося хет-триком.

    «По сравнению с первым матчем мы сделали огромный шаг вперед. Гаити – не такая слабая сборная, как может показаться по итоговому счету на табло. Сборной Перу пришлось нелегко в матче с ними.

    Коутиньо провел выдающийся матч. Я разговаривал с ним перед игрой, и он сумел проявить себя, как я его и просил.

    Следующий матч с Перу? Бразилия всегда должна играть на победу», – приводит слова Дунги AS.

    Матч второго тура группового этапа Кубка Америки Бразилия – Гаити закончился со счетом 7:1.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2016 06:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11