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    Габулов: «У меня есть предложения, которые следует хорошо обдумать»

    Экс-голкипер «Динамо» Владимир Габулов не стал уточнять, где намерен продолжить свою карьеру. Тем не менее, 32-летний страж ворот признался, что имеет варианты трудоустройства как в РФПЛ, так и в европейских чемпионатах.

    – Ваш контракт с «Динамо» закончился, сейчас вы свободный агент. Что дальше?

    – Окончательной определенности пока нет. Поступают предложения, которые требуют времени для обдумывания. Пока не тороплюсь с решением.

    – Предложения из России?

    – И из России, и из-за рубежа.

    – Российские клубы, которые интересуются, из верхней половины таблицы?

    – Пока не вижу смысла это уточнять. Все-таки предложения не до конца официальные. Я для себя определился не спешить, хочу хорошо отдохнуть, провести отпуск и уже ближе к 20-м числам принимать решение.

    – Но самое главное – карьеру вы завершать ни в коем случае не собираетесь?

    – Конечно, я хочу играть дальше. Сил и амбиций у меня достаточно. Просто спортивные амбиции – вещь, которая требует определенных условий для реализации. И речь идет даже не о деньгах. Хочется, чтобы организация в клубе, его цели, тренерский коллектив максимально привлекали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2016 00:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 июня 2016, 09:36

      В Динамо все сложилось неудачно.

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 9 июня 2016, 07:16

      да о деньгах то чего беспокоиться? получил зарплату за месяц и на всю жизнь хватит...за что только им такие деньги платят???

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 июня 2016, 05:17

      Давай в Томь, место в основе гарантировано!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 июня 2016, 01:19

      Голкипер стоящий и завершать карьеру в 32 было смешно, конечно будут предложения и хорошо если Габулов останется в РФПЛ,удачи!

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 9 июня 2016, 00:30

      Если предложение нужно хорошо обдумать, то это так себе предложение :)

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