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    Селезнев: «Забыл «Кубань» как страшный сон»

    Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев отметил, что ему было бы интересно встретиться с Россией на Евро-2016. Также экс-игрок «Кубани» заявил, что не имеет желания вспоминать о времени, проведенном в краснодарском клубе.

    «Лично я хотел бы на этом чемпионате встретиться с Россией. Скажу честно: это было бы интересно, даже если бы это произошло на более ранней стадии, чем плей-офф.

    О «Кубани» говорить не буду – забыл ее как страшный сон. Я теперь игрок «Шахтера», а что будет дальше – посмотрим», – сказал Селезнев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2016 22:15
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +281

      serhz 9 июня 2016, 17:04

      Козлы тоже бывают неблагодарные -как припекло - полез в Россию - и сны были не страшные

      0
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 9 июня 2016, 15:52

      А МЫ ПОМНИМ СЕЛЕЗНЕВА КАК СТРАШНОГО УРОДА!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      За Кубань 9 июня 2016, 15:24

      Да иди ты уже нах. чучело !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 9 июня 2016, 11:51

      Болтун....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 9 июня 2016, 11:09

      Согласен, дальше посмотрим, но почему то мне кажется что будет скамейку полировать в Шахтере

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 июня 2016, 09:08

      Интересно,нарушили авторы статью о разжигании межнациональной розни или нет ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 9 июня 2016, 08:41

      Ребята здорово не судите. Не будет лить грязь не будет играть в шахтере и в чемпе, а по уровню даже не тянет на чемп Украины.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 9 июня 2016, 08:02

      Будьте дружелюбны и вежливы! Спасибо.

      -1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 9 июня 2016, 06:22

      Сам ты страшный сон

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 9 июня 2016, 06:22

      "Кубань": Забыли Селезнёва как страшный сон.....

      1
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